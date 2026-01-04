В Ростовской области в массовом ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В результате массовой аварии в Ростовской области погибли четыре человека и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в районе поселка Красный Колос: на 1042-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись пять легковых автомобилей и фура.

«Обстановка очень тяжелая. Пробка большая, скорее всего, будут встречку открывать, чтобы люди смогли передвигаться. Много частей тел, разбросанных по дороге. Ночью шел сильный дождь», — рассказал об обстановке очевидец.

Госавтоинспекция Ростовской области в Telegram-канале предупредила, что движение по направлению на юг затруднено.

«На месте работают оперативные службы. Необходимо выбирать альтернативные пути объезда. Через 1038-й километр — „Северный обход города Аксай“. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут», — отметили в ведомстве.

Телеканал «Звезда» добавил, что грузовик сбил рабочих, находившихся на проезжей части.

Ранее семимесячный ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Чувашии.