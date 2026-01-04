Уголовное дело завели после ДТП с четырьмя погибшими под Ростовом

Ростовские следователи возбудили уголовное дело после массовой аварии на трассе М-4 «Дон», в которой погибли четыре человека. Об этом сообщила заместитель начальника областного главка МВД Юлия Одноралова .

Она подчеркнула, что началось расследование о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

По данным дорожной полиции, большегруз Mercedes-Benz нарушил дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Audi. От удара иномарка вылетела вперед и снесла остановившиеся из-за ранее случившейся аварии два Renault Logan и Lada Vesta.

В результате столкновения на месте погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.

В областном главке МЧС уточнили, что авария произошла в районе поселка Красный Колос на 1042-м километре трассы М-4 «Дон». По словам очевидцев, останки погибших разбросало по проезжей части.