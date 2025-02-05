Предполагаемого пособника взрыва в ЖК «Алые паруса» объявили в розыск

Столичные оперативники установили и объявили в федеральный розыск предполагаемого пособника взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Других подробностей в интересах следствия разглашать не стали.

Взрыв прогремел 3 февраля. Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибли два человека: сам террорист-смертник и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Следствие рассматривает две версии произошедшего, не исключая как коммерческую, так и политическую деятельность убитого. Силовики задержали предполагаемых подельников убийцы и работают с ними.

Похоронят Саркисяна 7 февраля на Троекуровском кладбище в столице.