Предполагаемого пособника взрыва в ЖК «Алые паруса» объявили в розыск

Столичные оперативники установили и объявили в федеральный розыск предполагаемого пособника взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Других подробностей в интересах следствия разглашать не стали.
Взрыв прогремел 3 февраля. Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибли два человека: сам террорист-смертник и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Следствие рассматривает две версии произошедшего, не исключая как коммерческую, так и политическую деятельность убитого. Силовики задержали предполагаемых подельников убийцы и работают с ними.
Похоронят Саркисяна 7 февраля на Троекуровском кладбище в столице.
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