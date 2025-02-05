Элитный террорист-смертник? Стало известно, кто взорвал «Алые паруса» в Москве

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве мог устроить террорист-смертник. Несмотря на обезображенное тело, его личность смогли установить. Все, что известно об убийце — в материале 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Террорист-смертник: что о нем известно О террористе-смертнике СМИ сообщили источники в силовых структурах. На месте взрыва обнаружили обезображенное тело. Следователи предположили, что взрывчатка была закреплена на теле террориста-смертника, и он подорвал ее, когда жертва выходила из лифта. Целью киллера был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который позже скончался в больнице. В качестве взрывчатки террорист использовал мину МОН-50, которую широко использовали во время Афганской войны. Мощность взрывчатки составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. Журналисты выяснили, что предполагаемый киллер мог иметь отношение к элитным войскам — на левой его голени обнаружили старую татуировку в виде меча, какие делали в десанте или иных элитных подразделениях.

По информации Telegram-канала «112», подозреваемому 55 лет, его зовут Парур К. и ранее он был судим. Согласно информации источника «Интерфакса», смертником мог быть уроженец Армении, эту версию проверяют следователи. Telegram-канал Mash сообщил, что взрыв мог устроить 45-летний гражданин Армении. По имеющейся информации, у него были темные волосы, короткая стрижка с залысинами и карие глаза. Мужчина был одет в черное. Предполагаемых подельников террориста-смертника задержали, с ними работают силовики.

Версии взрыва Предположительно, причиной нападения на Саркисяна могла быть его деятельность, связанная с добровольческим батальоном «Арбат». Созданный в сентябре 2022 года армянский батальон вошел в 2023 году в систему Минобороны России. Саркисян родился в Армении, но потом переехал в Горловку в ДНР и прожил там всю жизнь. Второй версией следователи называют передел рынка табачной продукции. Погибший был крупнейшим поставщиком табака.

Фото: РИА «Новости»

«Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в российские регионы. Этим якобы были недовольны поставщики и дистрибьюторы оригинальных сигарет из Армении, которые незадолго до убийства предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса», — сообщил Telegram-канал Shot. По факту взрыва в «Алых парусах» СК возбудил уголовное дело. Следователи не исключают и «украинский след». Собеседник «Интерфакса» заявил, что если к преступлению причастны украинские спецслужбы, то уголовное дело переквалифицируют на другую статью.

Возможные подельники Предполагаемых подельников террориста-смертника задержали, с ними работают силовики. Mash сообщил, что за Саркисяном следили около месяца, и следить могли из квартиры в этом же жилом комплексе. Следователи проверяют всех жильцов, особенно тех, кто арендует квартиры. «Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. В день взрыва Саркисян вышел из дома на час позже обычного, так как пропускал тренировку в спортзале. Вместе с ним должна была идти его подруга Анна, но девушка осталась дома, Саркисян обещал заехать за ней позже, об этом сообщил источник РЕН ТВ.