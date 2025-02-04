Стала известна дата похорон погибшего в «Алых парусах» Армена Саркисяна

Главу Федерации бокса ДНР и основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, похоронят 7 февраля. Об этом сообщило подразделение «АрБат» в своем Telegram-канале .

Прощание состоится 6 февраля с 16:00 до 21:00 на Троекуровском кладбище.

«Похороны — в пятницу 07.02 на Троекуровском кладбище с 10:00. Поминальный обед — по окончании траурных процедур», — говорится в сообщении.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» прогремел накануне утром. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Позже стало известно, что в больнице скончался глава Федерации бокса ДНР — в результате взрыва ему оторвало ногу и он впал в кому. Пострадавший телохранитель Саркисяна пришел в сознание.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».