Предложили встать и пойти. Россиянку в инвалидном кресле унизили в аэропорту Стамбула

Россиянка Екатерина Комлева, которая оказалась в инвалидном кресле после коммунальной аварии в екатеринбургском клубе Gold, столкнулась с травлей со стороны сотрудника Turkish Airlines. Все произошло 22 февраля в Стамбуле.

Девушка потеряла пальцы на ногах из-за тяжелых ожогов. Перед вылетом она заранее сообщила авиакомпании Turkish Airlines, что ей потребуется сопровождение, так как передвигаться по аэропорту самостоятельно ей сложно.

Когда Екатерина вышла из самолета, ее встретил сотрудник с инвалидной коляской. Он довез ее до специальной зоны ожидания для людей с ограниченными возможностями у выхода на посадку и сказал, что на этом его помощь заканчивается.

Екатерине, пассажирке без пальцев на ногах, не разрешили выехать за ограждение даже до туалета. Работники аэропорта буквально предложили ей «встать и пойти» самостоятельно.

«Мне страшно видеть людей, которые убеждены, что у них есть повод смеяться и отказывать в помощи кому-то в инвалидном кресле. А может, я живу в иллюзии? А вдруг то, что произошло в том аэропорту, нормально для Турции?» — резюмировала туристка.

