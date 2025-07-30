Новосибирского колясочника не пустили на Summer Fest по VIP-билету

Группу из четырех человек, среди которых был инвалид-колясочник, отказались пустить на Summer Fest в Новосибирске, несмотря на VIP-билеты. Один из них, Сергей, рассказал 360.ru подробности произошедшего.

Он сообщил, что охрана мероприятия была готова пропустить их троих, но колясочник получил отказ. Попытки добиться справедливости у администратора, а затем у организатора фестиваля ни к чему не привели. Объяснять свое решение руководство мероприятия тоже не стало.

Сергей добавил, что им вернули деньги, но этого недостаточно: они планируют обращаться в суд из-за причиненного морального ущерба.

«Парень редко выходит из дома, для него сделать это на инвалидном кресле — целое испытание. А тем более выйти куда-то в люди на масштабное мероприятие. Это вообще героизм для него. И вот так получилось, что он приехал, а его прилюдно унизили: там стояла большая очередь, все это слышали и видели», — рассказал собеседник 360.ru.

Официальных комментариев от организаторов фестиваля пока не было.

Историей колясочника заинтересовались в областной прокуратуре. В пресс-службе ведомства сообщили, что начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия и при наличии оснований примут меры реагирования.



В феврале хозяйка мини-гостиницы в Красноярске выставила инвалида-колясочника в подъезд за неуплату.