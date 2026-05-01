Правоохранители назвали предварительную версию ЧП с вертолетом в Коми

Причиной жесткой посадки в Усинске, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительная причина аварии — человеческий фактор. Пилот пояснил, что не справился с управлением. Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлете», — заявил собеседник агентства.

Вертолет авиакомпании «Ельцовка» около 15:45 совершил жесткую посадку при возврате на посадочную площадку вылета в черте города. На борту вертолета было 24 вахтовика, пострадали 11 человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проводить проверку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство опубликовало кадры с места жесткой посадки Ми-8Т