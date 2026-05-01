Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми увеличилось до 11

Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Республике Коми увеличилось до 11. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ», — сообщили в ведомстве.

На борту вертолета было 24 вахтовика, пострадали 11 человек. Их осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Вертолет МИ-8Т завалился на бок, совершив жесткую посадку при возврате на посадочную площадку вылета в черте Усинска. Авария случилась около 15:45 в пятницу, 1 мая. Вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка».

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проводить проверку.