Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усинске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура обнародовала кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Республике Коми. Авария случилась около 15:45 в черте города Усинска. По предварительной информации, вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка».

«По предварительным данным, сегодня около 15 часов 30 минут (время московское) вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый авиакомпанией „Ельцовка“, совершил жесткую посадку при возврате на посадочную площадку вылета в черте города Усинска Республики Коми», — отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок во время взлета в Усинске. В результате пострадали 10 человек. Борт должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. По факту ЧП возбудили уголовное дело.