Правительство Японии начало сбор данных об ущербе после землетрясения

Правительство Японии собирает данные о возможном ущербе после землетрясения, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В профильные ведомства направили поручения срочно вступить в контакт с местными властями и оперативно выяснить последствия толчков.

Такаити подчеркнула, что правительство исходит из приоритета человеческой жизни и примет все меры по спасению пострадавших и экстренному реагированию на бедствие.

Премьер-министр напомнила, что возможны афтершоки, и призвала граждан сохранять бдительность.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 22:29 по местному времени, 16:29 по московскому. Очаг залегал на глубине 20 километров, эпицентр находился недалеко от Токио. Угрозу цунами объявили и отменили спустя несколько минут.