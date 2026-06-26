Правительство Японии начало сбор данных об ущербе после землетрясения
Правительство Японии собирает данные о возможном ущербе после землетрясения, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщило РИА «Новости».
В профильные ведомства направили поручения срочно вступить в контакт с местными властями и оперативно выяснить последствия толчков.
Такаити подчеркнула, что правительство исходит из приоритета человеческой жизни и примет все меры по спасению пострадавших и экстренному реагированию на бедствие.
Премьер-министр напомнила, что возможны афтершоки, и призвала граждан сохранять бдительность.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 22:29 по местному времени, 16:29 по московскому. Очаг залегал на глубине 20 километров, эпицентр находился недалеко от Токио. Угрозу цунами объявили и отменили спустя несколько минут.