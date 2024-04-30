Пожару в общежитии РУДН присвоили первый ранг сложности | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 23:15 Пожару в общежитии РУДН присвоили первый ранг сложности Источник 360.ru: в общежитии РУДН загорелся чердак РИА «Новости»

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Чердачное помещение загорелось в здании общежития Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели присвоили пожару первый ранг сложности. На чердаке обнаружили задымление. О пожаре в помещении сообщила администрация общежития. По словам охраны, на третьем этаже в лифте застряли люди.

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Администрация провела эвакуацию жильцов до прибытия МЧС. Спасатели осмотрели жилые помещения — в них задымления не было.

Очевидцы сообщали, что в общежитии РУДН прогремел взрыв, после чего к месту происшествия начали стягивать силы спасателей. По словам свидетелей случившегося, запах гари охватил несколько этажей.

Upd: по результатам проверки специалисты выявили короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. В результате никто не пострадал.