Взрыв прогремел в общежитии РУДН | 360°

Важное 30 апреля 2024, 22:51 Взрыв прогремел в общежитии РУДН Пять машин спасателей прибыли к общежитию РУДН после сообщения о взрыве Unsplash

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К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве прибыли спасатели. После сообщения о взрыве на месте наблюдается уже пять пожарных машин, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Жильцов корпуса № 12 эвакуировали около 22:30 по московскому времени. По словам очевидцев, сначала прозвучал хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация. Запах гари охватил несколько этажей.

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Официальной информации по поводу случившегося не поступало. Другие подробности ЧП уточняются.

Утром 30 апреля в Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.