Пожарный пострадал при возгорании в управе Соколиной Горы | 360°

Эксклюзив 20 мая 2024, 07:05 Пожарный пострадал при возгорании в управе Соколиной Горы Источник 360.ru: при пожаре в здании управы Соколиной Горы пострадал 1 человек РИА «Новости»

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Пожар в здании управы Соколиной Горы на востоке Москвы полностью ликвидировали. Сотрудник МЧС получил травму ноги, сообщил источник 360.ru.

Пострадал старший пожарный пожарно-спасательной части 1989 года рождения. Мужчина упал на первом этаже, повредив право колено. Его увезли в больницу.

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Возгорание произошло вечером 19 мая на втором этаже здания управы, огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. Частично разрушились перекрытия между вторым этажом и чердаком. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. К утру пожар полностью ликвидировали.

Крупное возгорание произошло в Краснодарском крае на складе овощебазы. Огонь занялся на крыше и охватил тысячу квадратных метров — примерно треть общей площади постройки. К тушению привлекли 49 человек и 11 единиц техники.