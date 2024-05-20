Крыша управы Соколиной Горы обвалилась из-за крупного пожара | 360°

20 мая 2024, 00:47
Крыша управы Соколиной Горы обвалилась из-за крупного пожара
В результате пожара на востоке Москвы обвалилась крыша здания
Крыша дома обрушилась из-за крупного пожара на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».
Авторы отметили, что также разрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.
Реклама
Как заявили в Telegram-канале МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, к тушению огня привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники.
«Предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю», — сообщили в публикации МЧС.
Также в ведомстве разместили кадры с места событий. На них видно, как клубы черного дыма выходят из окна второго этажа здания.
О пожаре в Москве стало известно вечером 19 мая. ЧП случилось в управе Соколиной Горы Восточного административного округа столицы. По данным источника 360.ru, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Пятерых человек эвакуировали из помещения.
Пожары
МЧС РФ
Россия
Москва
Реклама
Реклама