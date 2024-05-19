Пожар вспыхнул в управе района Соколиная Гора в Москве | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 21:02 Пожар вспыхнул в управе района Соколиная Гора в Москве Источник 360.ru: загорелась управа Соколиной Горы в Москве Pxhere

Читать 360 в

В управе Соколиной Горы Восточного административного округа Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Из помещения эвакуировали пять человек. На втором этаже нашли очаг возгорания, его начали тушить.

Реклама

«Обстановка спокойная», — сообщил источник.

Накануне в Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация. Зрителей эвакуировали.

До этого огонь охватил квартиру в ЖК «Люберецкий». Пламя в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в огонь. Очевидцы заявили, что она «изгоняла демонов».