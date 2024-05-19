Пожар вспыхнул в управе района Соколиная Гора в Москве | 360°

19 мая 2024, 21:02
Пожар вспыхнул в управе района Соколиная Гора в Москве
Источник 360.ru: загорелась управа Соколиной Горы в Москве
В управе Соколиной Горы Восточного административного округа Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Из помещения эвакуировали пять человек. На втором этаже нашли очаг возгорания, его начали тушить.
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«Обстановка спокойная», — сообщил источник.
Накануне в Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация. Зрителей эвакуировали.
До этого огонь охватил квартиру в ЖК «Люберецкий». Пламя в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в огонь. Очевидцы заявили, что она «изгоняла демонов».
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