СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве

СК завел уголовное дело после пожара на Электрозаводе в Москве

Уголовное дело возбудили после крупного пожара в административном здании на территории Электрозавода на востоке российской столицы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Как уточнила пресс-служба, уголовное дело инициировал Преображенский межрайонный следственный отдел СК РФ. Надзорное ведомство усмотрело в пожаре признаки преступления по статье 238 Уголовного кодекса России — оказание не отвечающих безопасности услуг.

В сообщении Следкома отмечалось, что количество пострадавших при пожаре на Электрозаводе все еще уточняется. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Пожар начался на Электрозаводе днем в субботу, 8 февраля. В здании расположены десятки развлекательных организаций, на территории находились больше 200 человек. К настоящему моменту известно о пятерых пострадавших.