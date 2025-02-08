Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 800 «квадратов», пострадали пятеро
Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 800 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Пострадали пять человек», — уточнил источник в оперативных службах.
До этого стало известно, что огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены — 90.
Ранее сообщалось, что за помощью после пожара в здании на Электрозаводской улице обратились восемь человек. Из них четыре госпитализировали.
ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало процессуальную проверку.