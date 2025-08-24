Пожарный поезд направили к горящему терминалу в порту Усть-Луга

В Ленинградскую область отправили пожарный поезд ОЖД для ликвидации возгорания в порту Усть-Луга. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга (Ленинградская область) направлен пожарный поезд ОЖД», — указано в публикации.

В поезде более 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Движение пассажирских поездов не нарушено. Угрозы для объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» нет.

В Ленинградской области утром объявили опасность БПЛА.Над портом Усть-Луга системы ПВО уничтожили 10 дронов. Из-за падения обломков беспилотников вспыхнул пожар.

В аэропорту Пулково в целях безопасности временно остановили прием и отправку самолетов. Задержаны более 60 рейсов.