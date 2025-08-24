Более 60 рейсов задержали в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково задержали около 60 рейсов после введения временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более двух часов — более 60 рейсов», — написали представители Пулково.

Аэропорт работает в условиях ограничений около 18 часов, за это время по согласованию с уполномоченными ведомствами воздушная гавань приняла 65 рейсов, отправила — 63, а также обслужила более 17 тысяч пассажиров.

Ситуация в терминале Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все необходимые услуги. Агенты по гостеприимству раздают воду, мягкие коврики и складные сиденья.

Рано утром 24 августа в Ленинградской области объявили опасность БПЛА, в регионе сработала система ПВО.