Крупный пожар на рынке в центре Воронежа попал на видео

МЧС: на Кольцовском рынке в Воронеже вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар разгорелся на Кольцовском рынке в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, вспыхнул торговый павильон, огонь успел охватить 800 «квадратов».

«По предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

На месте происшествия работают 47 пожарных и 14 единиц техники. Павильон горит по всей площади.

В местных пабликах сообщают, что ближайшие к рынку улицы заволокло дымом. Из-за пожара движение по улице 9 Января перекрыли.

Ранее крупный пожар в в Воронежской области вспыхнул на складе с пропиленом. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. На месте работали 90 спасателей.