Крупный пожар на рынке в центре Воронежа попал на видео

Крупный пожар разгорелся на Кольцовском рынке в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, вспыхнул торговый павильон, огонь успел охватить 800 «квадратов».
«По предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в министерстве.
На месте происшествия работают 47 пожарных и 14 единиц техники. Павильон горит по всей площади.
В местных пабликах сообщают, что ближайшие к рынку улицы заволокло дымом. Из-за пожара движение по улице 9 Января перекрыли.
Ранее крупный пожар в в Воронежской области вспыхнул на складе с пропиленом. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. На месте работали 90 спасателей.
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