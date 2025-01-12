Пожар в Химках попал на видео

Крупный пожар в промзоне Химок охватил 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Горит помещение по производству и хранению пленки», — уточнили в министерстве.

Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники.

Ранее 360.ru публиковал фото с места происшествия. На кадрах видно, как в небо поднимаются густые столбы дыма.

Причины пожара пока не выяснены, подробности выясняются. О пострадавших информации нет.

Еще один пожар вспыхнул на Ягодной улице в Москве. Загорелось двухэтажное бесхозное здание. Из-за возгорания на трассе перекрыли движение. Водителям посоветовали выбирать пути объезда. Причины возгорания пока неизвестны.