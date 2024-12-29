Пожарные службы подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в Муане

Yonhap: спасатели сообщили о гибели 120 человек в авиакатастрофе в Муане

Число погибших во время крушения борта Boeing 737-800 в Муане увеличилось до 120 человек. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap.

Экстренные службы продолжают уточнять точное число жертв авиакатастрофы.

«Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 120 человек», — отметили пожарные.

Выжить при крушении прилетевшего из Бангкока лайнера удалось двоим. Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок после авиакатастрофы объявил аэропорт зоной особого бедствия. Все рейсы в нем отменили.

В компании Jeju Air, которой принадлежал борт, пообещали сделать все, чтобы выяснить причины произошедшего. С самолетом за все 15 лет его эксплуатации не было ни одного несчастного случая.