Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия после происшествия с пассажирским самолетом. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Мобилизуйте все оборудование, экстренные медицинские службы, инфраструктуру и персонал. Правительство в настоящее время в полном составе тесно сотрудничает и использует все доступные ресурсы для устранения последствий аварии», — заявил Чхве Сан Мок.

Утром 29 декабря Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту находился 181 человек, среди них шесть членов экипажа. Причинами ЧП рассматриваются неисправность с выдвижением шасси, погодные условия или столкновение с птицей.

Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования в связи с происшествием.