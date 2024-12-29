Компания Jeju Air принесла извинения в связи с авиакатастрофой в Муане

Южнокорейская авиакомпания Jeju Air извинилась в связи с авиакатастрофой, случившейся в городе Муан. Об этом агентству Yonhap сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания пообещала приложить все усилия, чтобы выяснить причины произошедшего.

«Мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», — отметили в пресс-службе.

Представитель компании заявил агентству, что Boeing 737-800 эксплуатировался уже 15 лет, и за это время с ним не было ни одного несчастного случая.

Борт Jeju Air, летевший из Бангкока, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и влетел в ограждение. ЧП произошло в аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула. После столкновения с преградой пассажирский лайнер загорелся. На борту находился 181 человек. Предварительно, выжили двое.