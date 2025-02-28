Огонь охватил 40 «квадратов» фанерно-плиточного завода в Уфе

Пожар вспыхнул на территории Уфимского фанерно-плиточного комбината. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные МЧС России.

Происшествие случилось на Рижской улице. Согласно данным ведомства, возгорание началось в подсобном помещении на втором этаже завода. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.

Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты устанавливают причину пожара.

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