Огонь охватил 40 «квадратов» фанерно-плиточного завода в Уфе
Пожар вспыхнул на территории Уфимского фанерно-плиточного комбината. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные МЧС России.
Происшествие случилось на Рижской улице. Согласно данным ведомства, возгорание началось в подсобном помещении на втором этаже завода. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.
Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты устанавливают причину пожара.
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