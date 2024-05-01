Пожарные ликвидировали открытое горение в Читинском районе Забайкалья | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 17:23 Пожарные ликвидировали открытое горение в Читинском районе Забайкалья Пресс-служба МЧС

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Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали открытое горение в садовом некоммерческом товариществе в Забайкалье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в Читинском районе, площадь возгорания предварительно составляет 1200 квадратных метров. Для тушения пожара МЧС задействовало почти 120 специалистов и 30 единиц техники.

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По информации пресс-службы, был риск распространения огня на расположенные неподалеку спортивный лагерь и дачный кооператив, но спасателям удалось локализовать пожар.

Ранее пожар произошел в двухэтажном административном здании в Москве. В тушении приняли участие порядка 70 специалистов и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, сообщил RT.