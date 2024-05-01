Крупный пожар произошел в административном здании в Москве | 360°

Важное 01 мая 2024, 16:12 Крупный пожар произошел в административном здании в Москве МЧС: огнеборцы тушат крупный пожар в административном здании в Москве РИА «Новости»

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Пожарные ликвидируют крупное возгорание в административном здании в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь охватил двухэтажное здание на северо-востоке столицы. На место ЧП прибыли более 70 специалистов и 22 единицы техники.

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«Предварительно, площадь пожара — 800 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Накануне в Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Ранее пожар вспыхнул на складе в Химках. Возгорание произошло в пристройке с материалами из карбоната. Площадь пожара составила 150 «квадратов».