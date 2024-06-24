Пожарные ликвидировали открытое горение в барнаульской сауне

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на месте пожара в гостиничном комплексе «Венеция» в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар локализовали. Огонь вспыхнул в сауне на территории гостиницы, площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. По предварительной информации, из-за ЧП пострадал один человек.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — отметили в пресс-службе

На месте пожара работают 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Ведомство также опубликовало видеозапись с ЧП. На кадрах видно, как огонь охватил почти все здание, пожар тушили через окна.

Ранее пожар вспыхнул на территории бывшего завода МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. Огонь разгорелся на последнем этаже четырехэтажного здания. По информации источника 360.ru, прибывшие на место ЧП специалисты зафиксировали открытое горение. С территории бывшего завода поднимался густой черный дым.