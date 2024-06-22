Пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ в Москве

На территории бывшего завода МиГ, расположенного на Ленинградском проспекте в Москве, произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным собеседника, возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над пожаром поднимается густой черный дым, есть открытое горение.

На место ЧП прибыли пожарные. Ранг и площадь пожара уточняются.

В этом году это уже второй пожар, произошедший на территории бывшего завода. В феврале в одном из двухэтажных зданий предприятия загорелся мусор на площади в 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. Пожар оперативно ликвидировали.

Осенью 2023 года власти Москвы заключили договор с инвестором для реорганизации территории бывшего завода МиГ. На месте промзоны запланировали возвести городской квартал, в том числе для участников программы реновации. Квартал будет включать жилые дома и всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.