Пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ в Москве

Фото: РИА «Новости»

На территории бывшего завода МиГ, расположенного на Ленинградском проспекте в Москве, произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным собеседника, возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над пожаром поднимается густой черный дым, есть открытое горение.

На место ЧП прибыли пожарные. Ранг и площадь пожара уточняются.

В этом году это уже второй пожар, произошедший на территории бывшего завода. В феврале в одном из двухэтажных зданий предприятия загорелся мусор на площади в 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. Пожар оперативно ликвидировали.

Осенью 2023 года власти Москвы заключили договор с инвестором для реорганизации территории бывшего завода МиГ. На месте промзоны запланировали возвести городской квартал, в том числе для участников программы реновации. Квартал будет включать жилые дома и всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Патриотическая акция «Судьба человека» прошла в Подмосковье

Вода, компас и телефон. Какие вещи необходимо взять с собой на прогулку в лес

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте