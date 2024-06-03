Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Новосибирске

Пожарные смогли ликвидировать возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирске. Проводится разборка и проливка конструкций. При помощи беспилотника специалисты МЧС России обследуют кровлю здания», — заявили в ведомстве.

О пожаре на складе ГСМ в Кировском районе Новосибирска стало известно утром в понедельник. Спасатели прибыли на улицу Оловозаводского, где в одном из складских помещений хранили емкости с ГСМ.

Всего к тушению привлекали 55 специалистов и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания оценивалась в 4500 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло на Ухтинском НПЗ в Коми, жертвами стали два человека.