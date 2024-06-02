Два человека погибли во время пожара на НПЗ в Коми

Ростехнадзор сообщил о гибели двух человек в пожаре на НПЗ в Коми

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Коми погибли два человека, сообщили в пресс-службе Ростехнадзора. Там добавили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Второго июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание», — отметили в Ростехнадзоре и добавили, что Печорское управление ведомства уже сформировало комиссию для расследования причин аварии.

Сотрудники Ростехнадзора работают на месте ЧП.

Пожар начался утром 2 июня. Пламя охватило резервуарный парк предприятия РВС-1000. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Огонь тушили более 70 спасателей, в работах задействовали более 20 единиц техники. СК возбудил уголовное дело.