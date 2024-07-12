Пожарные и скорая выехали в сторону аэродрома Третьяково
Источник 360.ru: экстренные службы едут к месту крушения лайнера под Коломной
Машины скорой помощи и пожарные расчеты выдвинулись в сторону деревни Малое Карасево около Коломны, где разбился самолет Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник 360.ru.
Собеседник издания подтвердил, что слышал, как рухнул лайнер.
«[Звук] хлопка, и поднялся большой гриб где-то вдалеке», — отметил он.
Борт Sukhoi Superjet потерпел крушение, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. Telegram-канал Baza сообщил, что перед падением пилоты подавали сигнал бедствия и пытались посадить самолет.
Кадры с места авиакатастрофы опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». Информацию о крушении проверяет Следственный комитет.