Пожарные и скорая выехали в сторону аэродрома Третьяково

Источник 360.ru: экстренные службы едут к месту крушения лайнера под Коломной

Фото: РИА «Новости»

Машины скорой помощи и пожарные расчеты выдвинулись в сторону деревни Малое Карасево около Коломны, где разбился самолет Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник 360.ru.

Собеседник издания подтвердил, что слышал, как рухнул лайнер.

«[Звук] хлопка, и поднялся большой гриб где-то вдалеке», — отметил он.

Борт Sukhoi Superjet потерпел крушение, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. Telegram-канал Baza сообщил, что перед падением пилоты подавали сигнал бедствия и пытались посадить самолет.

Кадры с места авиакатастрофы опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». Информацию о крушении проверяет Следственный комитет.

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