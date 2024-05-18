Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля | 360°

Эксклюзив

18 мая 2024, 20:24

Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля

Источник 360.ru: Большой театр эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Читать 360 в

В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, зрителей эвакуировали. Другие подробности случившегося не уточнялись. О причинах включения сигнализации не сообщалось.

Реклама

Ранее пожар произошел в квартире в ЖК «Люберецкий». Огонь в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в пламя. По данным очевидцев, она «изгоняла демонов».

До этого в Москве загорелось общежитие воинской части. Пожар охватил вещи и мебель в комнате на 10-м этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Спектакль

Театры

Реклама

Реклама