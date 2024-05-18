Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля | 360°

Эксклюзив 18 мая 2024, 20:24 Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля Источник 360.ru: Большой театр эвакуировали из-за пожарной сигнализации РИА «Новости»

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В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, зрителей эвакуировали. Другие подробности случившегося не уточнялись. О причинах включения сигнализации не сообщалось.

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Ранее пожар произошел в квартире в ЖК «Люберецкий». Огонь в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в пламя. По данным очевидцев, она «изгоняла демонов».

До этого в Москве загорелось общежитие воинской части. Пожар охватил вещи и мебель в комнате на 10-м этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.