Пожар произошел в квартире жилого дома на Загородном шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Очаг возгорания находится на 11-м этаже. До прибытия пожарных из дома эвакуировались пять человек, еще двоих вывели из дома уже спасатели. На месте работают 16 сотрудников и четыре единицы техники.
Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания пока не поступало.
Ранее неизвестный в балаклаве поджег дверь в квартиру, в которой находилась девочка-подросток, ее старший брат и их животные. Мать семейства в этот момент находилась на работе. Пострадавшие не понимают, кто это сделал и из-за чего.
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Пожар вспыхнул в жилом доме на Загородном шоссе в Москве
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