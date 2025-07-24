В Москве неизвестный в балаклаве поджег квартиру с людьми внутри

В московском районе Люблино неизвестный поджег входную дверь квартиры, в которой находились дети. Об этом сообщает Telegram-канал Shot .

По словам хозяйки квартиры, Татьяны, на момент происшествия дома были ее 18-летний сын, 13-летняя дочь, а также домашние животные. Женщина находилась на работе.

Пожар начался у двери. Лай собаки и запах гари привлекли внимание старшего сына. Он попытался потушить огонь водой, но пламя уже перебиралось внутрь. Молодой человек вызвал пожарных и полицию.

В результате дети надышались дымом. Сейчас семья в шоке от произошедшего. По словам Татьяны, у них нет конфликтов ни с кем, и они не понимают, кто мог пойти на такой шаг.

Подозреваемого — молодого человека в балаклаве — разыскивает полиция.

На днях в Игринском районе Удмуртии сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке совершить поджог эвакуатора.