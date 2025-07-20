Пожар вспыхнул в Зеленограде после атаки ВСУ

Два автомобиля загорелись после падения обломков БПЛА в Зеленограде

Автомобили загорелись в Зеленограде. Предварительно, пожар мог быть вызван падением обломков сбитого дрона, сообщили Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, огонь охватил две машины в одном из микрорайонов Зеленограда.

«Горят тачки!» — заявил взволнованно автор одного из видео, опубликованного в Сети.

На место прибыли сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО уничтожили 14 летевших на столицу беспилотников ВСУ. Он отметил, что обломки вражеского БПЛА обнаружили в Зеленограде. На месте ЧП работают экстренные службы.

В субботу, 19 июля, из-за угрозы атаки БПЛА работу аэропортов Внуково и Домодедово ограничивали в Москве. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы.