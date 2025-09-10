Ночной пожар унес жизнь мужчины в Шадринске

В городе Шадринске Курганской области ночью 10 сентября произошел пожар в частном доме на улице Суворова. Погиб хозяин дома, родившийся в 1962 году. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СК по Курганской области.

«После полуночи 10 сентября текущего года в частном жилом доме, расположенном на улице Суворова в городе Шадринске, произошло возгорание. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома, 1962 года рождения», — пишет ведомство.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели человека. По предварительным данным, возможной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз.