Двоих взрослых и ребенка спасли из горящего дома в Москве

МЧС: из горящего дома на Профсоюзной улице в Москве спасли трех человек

Троих человек, в том числе ребенка, спасли во время пожара на Профсоюзной улице в Москве. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома. Огонь охватил 50 квадратных метров, горели личные вещи и мебель. Спасатели оперативно локализовали, а потом потушили пламя.

«Из квартиры на 11-м этаже спасены три человека, один из них ребенок. Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили представители ведомства.

На месте происшествия работали 28 специалистов и шесть единиц техники.

Накануне вечером, 18 сентября, многоэтажка загорелась в центре Москвы. Пламя охватило четырехкомнатную квартиру на пятом этаже. Из окон валил серый дым, огонь перекинулся на чердак здания.