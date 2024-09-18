Многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

Источник 360.ru: в центре Москвы в многоэтажном жилом доме начался пожар

Пожар начался в квартире на пятом этаже многоэтажного дома в Мещанском районе Москвы. Источник 360.ru сообщил, что рушится фасадная часть дома в месте возгорания.

ЧП произошло в Большом Сергиевском переулке, пламя охватило четырехкомнатную квартиру на пятом этаже. Из окон валит серый дым, огонь перекинулся на чердак здания.

По информации источника, существует угроза жизни людей. Официальной информации о пожаре и пострадавших пока не поступала.

В Луховицах подмосковные пожарные спасли из огня пятерых детей. С помощью автолестницы работники подразделения «Мособлпожспаса» поднялись на четвертый этаж и эвакуировали из горящей квартиры несовершеннолетних.