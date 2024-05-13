Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 09:32 Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге МЧС: в Петербурге загорелись палеты в Кировском районе РИА «Новости»

Читать 360 в

Огнеборцы начали тушить пожар на открытой территории в Химическом переулке в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, загорелись палеты на площади 500 квадратных метров.

Реклама

«Сведения о пострадавших не поступали», — указали в пресс-службе.

В тушении возгорания принимают участие 17 специалистов, сотрудники МЧС также задействовали четыре единицы техники.

Ранее крупный пожар вспыхнул в здании на улице Погодина в Наро-Фоминске. Склад поликарбоната загорелся вечером 11 мая, в распоряжении 360.ru появилась видеозапись ЧП. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

За день до этого в историческом центре Самары загорелись два двухэтажных дома старой постройки. Оба здания оказались нежилыми, площадь пожара составила 450 «квадратов». Для ликвидации возгорания задействовали 90 специалистов и 30 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.