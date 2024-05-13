Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге | 360°

13 мая 2024, 09:32
Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге
МЧС: в Петербурге загорелись палеты в Кировском районе
Огнеборцы начали тушить пожар на открытой территории в Химическом переулке в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, загорелись палеты на площади 500 квадратных метров.
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«Сведения о пострадавших не поступали», — указали в пресс-службе.
В тушении возгорания принимают участие 17 специалистов, сотрудники МЧС также задействовали четыре единицы техники.
Ранее крупный пожар вспыхнул в здании на улице Погодина в Наро-Фоминске. Склад поликарбоната загорелся вечером 11 мая, в распоряжении 360.ru появилась видеозапись ЧП. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
За день до этого в историческом центре Самары загорелись два двухэтажных дома старой постройки. Оба здания оказались нежилыми, площадь пожара составила 450 «квадратов». Для ликвидации возгорания задействовали 90 специалистов и 30 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.
Санкт-Петербург
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