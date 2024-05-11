Огонь охватил тысячу «квадратов» на складе поликарбоната в Наро-Фоминске | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 17:40 Огонь охватил тысячу «квадратов» на складе поликарбоната в Наро-Фоминске МЧС: пожар на складе поликарбоната в Наро-Фоминске локализовали на 1 тыс. кв. м.

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Крупный пожар вспыхнул вечером 11 мая на складе поликарбоната в Наро-Фоминске. О ЧП 360.ru сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Объект, где произошло возгорание, расположен на улице Погодина. В 17:08 спасатели локализовали пожар на площади в одну тысячу квадратных метров.

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Работы на месте продолжаются. Причины и обстоятельства, которые привели к происшествию, установят после ликвидации ЧП.