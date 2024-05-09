Два дома старой постройки загорелись в Самаре | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 17:48 Два дома старой постройки загорелись в Самаре МЧС: два частных дома загорелись в историческом центре Самары на 450 кв. м

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Днем 9 мая на Песочной улице в Самаре произошел пожар. Загорелись два двухэтажных дома старой постройки. В результате возгорания погибших нет, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, одно из зданий — нежилое. Оба они находятся в историческом центре города.

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Огонь охватил 450 площадь в квадратных метров. К тушению пожара привлекли 90 специалистов, задействовали 30 единиц техники.

В начале мая в Самаре произошло несколько пожаров. В многоэтажном доме на улице Аэродромная загорелась одна из квартир. Жертвой пожара стал пожилой мужчина.

В селе Верхняя Орлянка в Самарской области загорелся частный дом, погиб 84-летний пенсионер.

В начале марта в частном доме в селе Черно-Вершины сгорели бабушка и ее двое внуков.