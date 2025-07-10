Мебельный цех загорелся на территории колонии «Белый лебедь»

Кровля деревообрабатывающего цеха загорелась в Соликамске, на территории колонии «Белый лебедь». Об этом сообщили в Главном управлении ФСИН по Пермскому краю.

По данным службы, в цехе в этот момент никто не работал. Среди сотрудников колонии и заключенных пострадавших нет.

«Горит примерно с полдвенадцатого», — сообщил 360.ru очевидец происшествия (время в Пермском крае отличается на два часа от московского).

По его словам, первой тушить огонь начала машина из собственной пожарной части колонии. Сейчас возгорание уже ликвидировали.

На территории находятся фактически две колонии: строгого режима (именно ее контингент работает в цехе) и для пожизненно осужденных.

В декабре прошлого года загорелась исправительная колония в Рыбинске. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров, однако всех удалось быстро эвакуировать, и никто не пострадал.