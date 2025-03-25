Пожар вспыхнул в Битцевском лесу на юго-западе Москвы

На территории Битцевского леса на юго-западе Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о возгорании поступила в спасательную службу 25 марта в 16:38. Очевидцы рассказали о черном густом дыме, который поднимается со стороны улицы Академика Янгеля. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. На территории бывшей воинской части полыхают покрышки.

Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в лесничестве в Раменском. Очаг расположился на половине гектара. К происшествию привели неосторожные действия человека.

Днем 25 марта пожар вспыхнул на продуктовом рынке в Ленинградской области. К ликвидации огня привлекли 25 специалистов и девять единиц техники.