Пожар вспыхнул в Битцевском лесу на юго-западе Москвы

На территории Битцевского леса на юго-западе Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информация о возгорании поступила в спасательную службу 25 марта в 16:38. Очевидцы рассказали о черном густом дыме, который поднимается со стороны улицы Академика Янгеля. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. На территории бывшей воинской части полыхают покрышки.
Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в лесничестве в Раменском. Очаг расположился на половине гектара. К происшествию привели неосторожные действия человека.
Днем 25 марта пожар вспыхнул на продуктовом рынке в Ленинградской области. К ликвидации огня привлекли 25 специалистов и девять единиц техники.
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в Евросоюз
В Рязанском районе Москвы инвестор возводит бизнес-центр
Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео
Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске
Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта
Российские военные ударили по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте