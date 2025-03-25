Пожар вспыхнул на рынке в Ленинградской области

Пожар начался на территории вещевого и продуктового рынка в Гатчине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

Огонь охватил обрешетку рынка на Соборной улице. Возгорание удалось ликвидировать на площади 900 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать оперативные службы города. Сотрудники МЧС проводят проливку здания.

В ликвидации огня принимали участие 25 человек и девять единиц техники. Среди них было 14 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» помогли потушить пожар в бункере для хранения муки на третьем и четвертом этажах макаронной фабрики в Кашире. Он произошел 22 марта — в кирпичном здании загорелась обшивка стен и полотка. Огонь распространился на площади 920 квадратных метров.