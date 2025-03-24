Пожар в лесничестве в Раменском ликвидировали 16 огнеборцев

Пожар в гжельском лесничестве Раменского обнаружили благодаря видеомониторингу. Очаг расположился на половине гектара. Причиной послужили действия человека. Для тушения на место возгорания направили 16 пожарных и шесть единиц техники.

Из-за ветра площадь, охваченная огнем, разрослась до 0,6 гектара. Для устранения пожара потребовалось чуть меньше трех часов.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия.

В Мособлкомлесе МО напоминают, что за действия, которые привели к лесному пожару, следует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц — до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей и юридических лиц — до двух миллионов рублей, а также лишение свободы до 10 лет.