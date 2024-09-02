Пожар вспыхнул в общежитии железнодорожников на площади трех вокзалов в Москве

Источник 360.ru: в Москве загорелось административное здание, людей эвакуировали

Фото: РИА «Новости»

Огонь охватил административное здание в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар произошел на улице Проезд Комсомольской площади. Из вентиляции здания пошел дым, началась эвакуация.

Информации о пострадавших пока не поступало. Другие детали случившегося уточняются.

Upd: пожар произошел в общежитии железнодорожников, огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Утром 31 августа в столице загорелось здание на Бережковской набережной. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. В тушении огня задействовали более 130 специалистов и 45 единиц спецтехники.

В тот же день пожар произошел на втором этаже строящейся высотки в районе Хорошево-Мневники. Спасатели эвакуировали людей из-за сильного задымления. Всего из помещения вывели 15 человек.

Ранее возгорание произошло в квартире дома на улице Марии Ульяновой в Москве. На место вызвали спасателей. В результате никто не пострадал.

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