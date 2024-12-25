Пожар вспыхнул после взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе

В торговом центре «Алания Мол» во Владикавказе прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил РЕН ТВ. По словам очевидцев, в здании выбиты стекла, на верхнем этаже виден огонь, а в воздухе стоит сильный дым.