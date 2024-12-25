Шесть человек пострадали при взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Shot: при взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе пострадали шестеро

Взрыв случился в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, в результате ЧП пострадали шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Очевидцы заявили о пожаре не верхнем этаже здания. До этого журналисты сообщили, что после взрыва в ТЦ вынесло очень много окон.

Также опубликовали кадры с места событий. На них видно большие клубы черного дыма, выходящие из здания торгового центра.

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