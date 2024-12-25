Шесть человек пострадали при взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Взрыв случился в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, в результате ЧП пострадали шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Очевидцы заявили о пожаре не верхнем этаже здания. До этого журналисты сообщили, что после взрыва в ТЦ вынесло очень много окон.
Также опубликовали кадры с места событий. На них видно большие клубы черного дыма, выходящие из здания торгового центра.
Ранее пенсионерка чуть не устроила пожар в ТЦ Серпухова. Она поставила коробку с фейерверком около банкомата и подожгла ее. Обошлось без пострадавших. Женщину задержали полицейские. По неуточненной информации, старушка действовала по указанию мошенников.
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